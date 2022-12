Valanga travolge un gruppo di sciatori | caccia ai dispersi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Si teme una tragedia per lache ha travolto undioggi pomeriggio in Austria, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg, nel Vorarlberg. I soccorritori continuano a cercare iche sarebbero una decina. Un escursionista, ferito, è stato tratto in salvo ma le operazioni sono fortemente rallentante dal sopraggiungere del buio. Stando a fondi della polizia, il numero esatto delle persone sepolte non è ancora noto, ma si teme una tragedia. Lasi è staccata nella zona del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri. Base dei soccorsi il Flexenpass a 1.773 metri. "Stiamo facendo tutto il possibile per salvare queste persone appassionate di sport invernali", ha comunicato il municipio di Lech. Nei soccorsi sono impegnate circa 100 persone. La ...

Austria, una valanga travolge una decina di persone: una salvata Valanga in Austria a 2.700 metri, 10 sepolti sotto la neve, un superstite, allerta il giorno di Natale per vento nella zona di Lech/Zuers.L'evento si è scatenato attorno alle 15 di oggi, domenica di Natale. La Polizia austriaca non ha ancora reso note le identità delle persone coinvolte, si attendono aggiornamenti ...