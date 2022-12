(Di domenica 25 dicembre 2022) Almeno due persone sono morte durante la notte tra sabato e domenica dopo che un autobus è caduto nelLérez da un ponte a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) in, nel nord-ovest della. I servizi di emergenzani hanno dichiarato su Twitter di aver recuperato i corpi senza vita di due passeggeri. Altre due persone, tra cui l’autista dell’autobus, sono state soccorse e ricoverate in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:35 di sabato: un autobus della compagnia Monbus sulla linea tra Lugo e Vigo è caduto nelal chilometro 67,5 della N-541, nel comune di Peter. su Open Leggi anche: Tempesta Elliott, temperature estreme e disagi negli Usa: almeno 8e migliaia di voli cancellati nel weekend di Natale – I video Turchia, un camion si ...

Spagna, bus finisce in un fiume in Galizia: due morti e due dispersi È successo in Galizia, nel nord-ovest del Paese. Il pullman della compagnia Monbus proveniva dal carcere di Monterroso (Lugo) ...