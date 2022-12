Non solo over 30 | i “giovani” in scadenza di contratto

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ecco tutti iin Serie A che sono indinel prossimo 30 giugno del 2023. La lista Se è abbastanza normale che a gennaio ci siano sparsi un po’ in tutte le squadre giocatori30 in attesa di rinnovo (che magari non arriverà mai), può essere leggermente più strano che anche(definiamo ancora così fai 25 anni in su) trascorreranno la sessione invernale di gennaio sospesi. Tra una firma con il club di oggi, una cessione immediata o una situazione di libertà molto prossima. Ecco l’elenco squadra per squadra di coloro che si possono anche considerare come delle occasioni, con età annessa. ATALANTA – Malinovskyi (23)CREMONESE – Ciezkowski (21)LAZIO – Romero (18)NAPOLI – Zedadka (22)ROMA – Bianda (22), Coric (25)SAMPDORIA – Vieira (24)TORINO – Edera (25), Gemello ...

Tutto Juve

Assegno unico, famiglie monogenitoriali discriminate. Oltre il danno la beffa Oltre al danno la beffa.il governo Meloniha sanato nella Legge di Bilancio l'incredibile discriminazione sull' assegno unico verso le famiglie monogenitoriali , in molti casi vedove e vedovi con bambini anche ...Potrebbe essere nato un ' ciclo meloniano ' destinato a durareper tutta questa legislatura, ma anche per la successiva. Quindi, tutto il centrodestra può, nel complesso, essere soddisfatto ... Pedro Porro, non solo la Juventus: il Tottenham pronto a un'offerta per l'esterno spagnolo Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere ...Diverse big europee si stanno muovendo per l'esterno dello Sporting Lisbona Pedro Porro, nome accostato anche alla Juventus. Stando a CM Journal, sul giocatore spagnolo vigila anche il ...