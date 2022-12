Non c’è pace per Ischia | a Lacco Ameno un masso si stacca e rotola in strada | 27 evacuati

Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Continua la paura a. Un grossodel peso di diverse tonnellate si èto nella serata di ieri da un costone di roccia nel comune dindo, la roccia ha raggiunto lain via Montevico, dove ha colpito un morino parcheggiato, danneggiandolo. Il distacco è avvenuto in assenza di condizioni meteorologiche avverse. Fortunatamente, al momento dell’impatto, sul posto non transitavano veicoli o pedoni. A seguito dei controlli dei tecnici comunali, dei vigili urbani e dei volontari, che hanno messo la zona in sicurezza, nove famiglie, per un totale di almeno 27 persone sono state evacuate in via precauzionale dalle proprie abitazioni, riporta l’Ansa. Alcune di loro hanno trovato posto negli hotel che già ospitano gli sfollati della ...