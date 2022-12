NBA Christmas Day | 5 partite in programma | il calendario

Sky Sport

Un regalo per squadra. Ecco quello di Natale che Gazzetta.it auspica per ognuna delle 10 squadredi scena il 25 dicembre. Insomma, come canta Mariah Carey 'All I want foris…'. Scopriamolo assieme. IL CALENDARIO Il programma è ghiotto: un'abbuffata di pallacanestro, oltre a ...Day': la programmazione live su Sky e in streaming su NOW Domenica 25 dicembre Ore 17.45 'Studio' Sky Sport, Sky Sport Uno e NOW Ore 18 New York Knicks - Philadelphia 76ers Sky ... NBA Christmas Day, non solo Bernard King: le 10 migliori prestazioni individuali di Natale Continuano le manifestazioni a Dallas per onorare il più grande giocatore dei Mavericks di tutti i tempi. Così, dopo la Dirk Nowitzki Way, una strada così ...Nel Christmas Day di NBA andrà in scena il match che vedrà contrapposti i Dallas Mavericks di Doncic e i Los Angeles Lakers di LeBron James ...