NBA 2022 2023 | incredibile Shake Milton | canestro da metà campo sulla sirena VIDEO

(Di domenica 25 dicembre 2022) Subito un colpo di scena nel Christmas Day in NBA, con unallo scadere del primo tempo tra New York Knicks e Philadelphia 76ers. A realizzarlo è stato, che si è inventato una magia da prima dellaproprio. Il 26enne si è avventato su una palla vacante ae l’ha quasi lanciata verso ildirettamente dal logo. Si tratta peraltro di una tripla molto importante dato che ha consentito i 76ers di portarsi a -3 con due quarti da giocare. In alto il. SportFace.

Sky Sport

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti mercatoLe prossime stelle sul mercato Trae e DeRozan Il mercatostenta a decollare in questa stagione, ma sono diverse le situazioni da monitorare con ...... sono tante le curiosità delle 5 gare del Christmas Day tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport. Scopriamole insieme con gli appuntamenti di visione e gli orari dei match in ... NBA Christmas Day: il calendario e le curiosità delle 5 gare di Natale su Sky Sport Secondo quanto riportato da ESPN, James Harden starebbe considerando di tornare a Houston. La guardia, lo ricordiamo, sarà free agent al termine della stagione. Con ...Grande attesa per il match di alta classifica in Western Conference tra Denver Nuggets e Phoenix Suns, in programma a Santo Stefano ...