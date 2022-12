La denuncia di Borrelli | “Bulli spingono uomo a entrare in un cassonetto” VIDEO

Repubblica TV

In un video pubblicato su tiktok un gruppo di ragazzi chiude un uomo, presumibilmente un soggetto fragile, in un cassonetto, per poi rovesciarlo in strada. Succede a Fuorigrotta, Napoli. A denunciare ..."È sconcertante " commenta" che i giovani per divertirsi abbiano bisogno di sviluppare prepotenze ai danni dei più fragili, che diversamente, andrebbero protetti piuttosto che trasformati ... La denuncia del deputato Borrelli: 'Sconcertante, ragazzi buttano un uomo in un cassonetto' Hanno fatto entrare un uomo in un cassonetto dei rifiuti, poi hanno chiuso il coperchio e rovesciato il contenitore. La denuncia arriva dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. (ANSA)