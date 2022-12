Juve scatenata | colpo Mondiale | l’arma segreta per soffiarlo all’Inter

Calciomercato.com

La compagna del difensore della, Daniele Rugani, Michela Persico, sta girando il film \''In_finiti\'' e si scatena nel backstage. Guarda il ...SERVE PRUDENZA - La bufera che si èsulla Juventus, oggetto di inchiesta per via delle ... Tutto un programma, forse un po' fuori dal DNA, ma l'ultimo personaggio che era stato inquadrato ... Lady Rugani scatenata nel backstage di un film VIDEO Nominato il 28 novembre, investito di pieni poteri il 56 dicembre da Elkann, il nuovo direttore generale, ha colto l'occasione del test con il Rijeka per parare forte e chiaro, alla squadra e ai tifos ...Durante la sessione di calciomercato invernale, in serie A potrebbe accendersi una sfida tra Inter, Milan e Juventus per un giovane talento della nazionale francese, reduce dalla finale al mondiale in ...