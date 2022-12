Da Radu a Kvara | da Allegri a | i meme più divertenti del 2022

Eurosport IT

È stato un anno di Serie A che ci ha regalato forti emozioni, ma anche meme e reazioni social divertentissimi! Ecco i migliori del ...Da Castelvolturno non arrivano buone nuove su. La situazione squadra per squadra con gli ... Empoli - Cremonese) CHIRICHES (contusione al gamba, out per Empoli)(contusione al piede, out per ... Pagellone 1ª giornata Serie A: Milan ok, che esordi per ...