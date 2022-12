Chiedilo a Zona Wrestling #643

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 dicembre 2022) Buona Natale a tutti amici die benvenuti ad una edizione molto, molto speciale del, in questo 25 dicembre 2022. Rubrica immancabile, anche in questo giorno cosi importante, per tenervi compagnia qualche minuto e non farvi dimenticare delnemmeno un giorno. Edizione anche questa settimana ridotta a causa degli impegni con gli Award, ma anche questa settimana presente. Partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Ross: Ciao Giova, buone festività natalizie. Ecco le mie domande. GiovY2JPitz: Ciao e buon Natale. 1) Ho letto con sorpresa che nei vostri award come momento dell’anno è stato scelto il ritorno di Cody in WWE. Con tutto il rispetto per Cody ma credo che il ritiro di Vince ...