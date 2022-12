Antonino Spinalbese | pace fatta con Giaele? Il gesto del vippone

(Di domenica 25 dicembre 2022)si è avvicinato aDe Donà: i due hanno veramente chiarito?De Donà, lunedì scorso, dopo la diretta hanno litigato e non si sono parlati per tre giorni. Abbiamo assistito afurioso con influencer per aver applaudito alla definizione di lui di playboy ein lacrime per la sfuriata dell’amico. La crisi tra i due sembra essere durata poco, infattiha voluto fare undi avvicinamento nei confronti dell’amica al Grande Fratello Vip. Durante la vigilia di Natalesi è avvicinato ae l’ha abbracciata ma lei ha voluto mettere le cose in chiaro: “Avevi la possibilità di farlo mercoledì e non lo ...

Fanpage.it

I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti senza parole per una battuta piccante pronunciata da Wilma Goich mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi,e Daniele Dal Moro. La cantante, infatti, ha chiesto un particolare coadiuvante per poter avere una notte di passione, facendo una battuta che ha chiaramente messo a disagio l'ex ...Tra Oriana Marzoli el'aria si è fatta pesante. Prima l'avvicinamento, poi il definitivo allontanamento e la rabbia di lei che, durante la puntata in diretta su Canale 5 del lunedì sera ha fatto capire ... Antonino Spinalbese al GF Vip riceve un bigliettino dalla figlia Luna Marì: Ciao papà Dopo aver raccontato gli alti e i bassi con Antonino, Giaele confida che una VIP in Casa potrebbe avere dell'interesse nei confronti di Daniele ...Il corpo di un uomo di 43 anni è stato trovato stamani in un fosso a Viadana, lungo la via Emilia, nel Mantovano. I carabinieri di Viadana stanno svolgendo le indagini per capire le ...