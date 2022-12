Statuine vecchie e rotte nel “presepe dei reietti” per lanciare un messaggio sociale e ambientale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un angelo con le braccia mozzate, una pecorella senza una zampa mentre a un pastore manca una mano. Sono solo alcune delledel “dei” realizzato in occasione del Natale a Terni dall’Istituto di studi teologici e storico sociali, presso il Cenacolo San Marco e visitabile fino all’8 gennaio. L’angelo con le braccia mozzate neldei(Ansa)“È ildegli scarti, degli ultimi, degli esclusi, realizzato con quellee ormaiche sicuramente sarebbero finite in discarica” sono le parole rilasciate all’Ansa da Arnaldo Casali, direttore dell’Istess, nato nel 1975 come Scuola Teologica e dal 1984 centro culturale che si occupa di letteratura, storia, filosofia, teologia, arte, ...

