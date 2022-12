Natale di guerra in Ucraina | le bombe non fermano le feste | sperando in un 2023 di pace

(Di sabato 24 dicembre 2022)diin, ma missili,e il taglio dell’elettricità nonlo spirito di celebrazione della popolazione sotto assedio. Se il conflitto che va avanti sa 10 mesi, non si ferma nemmeno in questi giorni nonostante la tregua fosse stata auspicata da più parti, gli ucraini scelgono comunque di stare insieme intorno ad una tavola imbandita, o all’albero di, ovunque questi siano. “Desideriamo la” afferma in coro una coppia di sposi, che si è unita in matrimonio con una cerimonia in stile militare vicino al fronte nella capitale Kiev, perggiare il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BBC News (@bbcnews) Un gruppo di famiglie ...

... ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per il quale 'colpire alla vigilia di, nel centro della città, dove non ci sono installazioni militari non è unasecondo le ...'Le parti non hanno concordato nessuna tregua umanitaria', rileva, parlando con l'Adnkronos, l'esperto di geopolitica David Rossi, ricordando che anche nella PrimaMondiale le armi a... Ucraina, Natale di guerra: allarme aereo in tutto il Paese La guerra in Ucraina non si ferma neanche il giorno di Natale. L'attacco russo di ieri alla città ucraina di Kherson, recentemente riconquistata, ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ...Quando il calcio ferma la guerra. O almeno sancisce una tregua. È il 25 dicembre 1914 e nonostante non ci fosse alcun accordo ufficiale fra i belligeranti, 100mila soldati tedeschi e ...