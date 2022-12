Il Volo su Canale 5 stasera | Gianluca Ginoble | «Ecco cosa ci ha fatto soffrire»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tanti programmi, eventi e film cult sono pronti ad invadere i palinsesti televisivi nei giorni delle festività.su5 Ilsi esibirà su uno speciale palco alle porte di Gerusalemme in occasione della Vigilia di Natale. Piero Barone,e Ignazio Boschetto, intervistati da DiPiù Tv, hanno dichiarato che per loro sarà una grande serata di musica accompagnati dall'Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Hanno lavorato tanto per creare questo evento, ma ne è valsa la pensa, sono felici del risultato. Un sogno che si realizza per i tre tenori; da tempo, infatti, pensavano a un posto simbolico per fare un regalo di Natale speciale ai fan che da anni li seguono da tutto il mondo: "Con l'evento di Natale dalla Terra Santa su5 abbiamo raggiunto questo ...

Agenzia ANSA

Vigilia di Natale in musica sulle reti Mediaset. Stasera 24 dicembre, alle 21.30 su5 , andrà in onda il concerto Il" Natale a Gerusalemme . In diretta dalla Terra Santa, il trio lirico italiano canterà alcuni dei brani più celebri del loro repertorio, ma soprattutto un ...Su5 dalle 21.28 Il- Natale a Gerusalemme. Una serata unica nel suo genere che unisce il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e la suggestiva atmosfera ... Natale con Il Volo a Gerusalemme, speciale su Canale 5 Si parla già di fibra ottica a 50 Giga. Mynet ha annunciato di aver completato la prima verifica a livello italiano ed europeo del servizio 50G-PON sulla sua rete in fibra attivata presso l'Università ...Per la vigilia di Natale in tv, l’appuntamento di oggi di Canale 5 è, in prima serata, con Il Volo – Natale a Gerusalemme. Sul palco, situato alle porte di Gerusalemme sotto la Torre di Davide, il tri ...