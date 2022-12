Guida TV | programmi di stasera | sabato 24 dicembre 2022

(Di sabato 24 dicembre 2022)aitv della prima serata di oggi,24.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Io sono Babbo Natale Film RAI2 Non ti presento i miei Film RAI3 Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo Show RETE4 Vacanze Romane Film CANALE5 Il Volo – Natale a Gerusalemme Musica ITALIA1 Una Poltrona per Due Film LA7 Una Giornata Particolare Serie TV REALTIME Il Castello delle Cerimonie/Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Creed II Film TV8 Una Natale Regale Film NOVE Freddie Mercury – L’Immortale Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

