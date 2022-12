(Di sabato 24 dicembre 2022)– Avvincentea tre per il titolo di “” 2022 die comprensorio. Superate finora tremila indicazioni giunte alla Pro LocoAps. Non sveliamo i loro nomi ma sono tutti meritevoli di vedersi aggiudicare la decima edizione delorganizzato dall’Associazione Pro Loco, in collaborazione con il Comune di. Spettacolo, promozione del territorio e… grandi sorprese per la decima edizione del”. Mancano, quindi, ormai pochi giorni alla attesissima proclamazione della “” 2022e comprensorio. La cerimonia si terrà venerdì 30 dicembre 2022 alle ...

Il Faro online

Unacontro il tempo per approvare il tutto, compreso di passaggio a Palazzo Madama, entro il ... cioè iper l'acquisto di villa Verdi e uno stanziamento per combattere la peste suina in ......per inserire la Carta cultura giovani nei giorni scorsi aveva di fatto escluso iper l'... È solo l'ultima di varie retromarce e correzioni in. Come per il refuso che eliminava il tetto al ... Fondi, corsa a 3 per il premio "Persona dell'anno" Ippica e solidarietà vanno a braccetto all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, dove ieri subito dopo la finale del ‘Trofeo del Cuore’, c’è stata la consegna di un assegno di 2.000 euro al Ce ...Il sindaco Giorgio Gori: "Il Sentierone resterà illuminato per tutto l'anno a venire. Abbiamo previsto 8 nuovi asili nido" ...