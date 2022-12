Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Recensione | “nulla impedirà il mio ritorno”

(Di sabato 24 dicembre 2022)VIIVIImi è piaciuto moltissimo. Solo dopo un’attenta riflessione sul perchè mi sono reso conto che no, la ragione non era che “è rimasto del tutto identico al passato”. Ma perché è diventato qualcosa di diverso e più nuovo solo dove serviva, facendomi credere di essere “solo un’altra di quelle remaster”. Quelle remaster che giocano sui e coi sentimenti, che servono solo a rimpolpare il portafogli. Invece no.è il titolo che ricordavamo come lo ricordavamo, ma è migliore di com’era davvero all’epoca in molti settori, tra cui quello ludico. Non solo, dunque, nell’estetica migliorata e nelle texture ...

Multiplayer.it

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare . Ad esempio, oggi potete acquistare: Final Fantasy VII Reunion a soli 35,19 , con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 14,81 rispetto ai 50 di listino. La storia di quest'importante prequel, coi personaggi coinvolti ...Dal 13 dicembre è disponibileFinal Fantasy VII Reunion , remake del titolo originariamente uscito su PSP. PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo filmato, dal titolo 'What FFVII Means to Me' ('cosa significa FFVII ... Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, un video con le opinioni dei ... Giusto in tempo per Natale, ecco arrivare in rete un trailer di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION esclusivo per il mercato italiano.All'interno del nuovo titolo rimasterizzato di Square Enix, le Materie ricoprono un ruolo estremamente importante, e livellarle risulta fondamentale.