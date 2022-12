Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di sabato 24 dicembre 2022) New York, 24 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Orlando Magic-San Antonio Spurs 133-113; Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 119-114; Atlanta Hawks-Detroit Pistons 130-105; Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 121-109; Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 118-100; Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 107-118; New York Knicks-Chicago Bulls 117-118; Miami Heat-Indiana Pacers 108-111; Houston Rockets-Dallas Mavericks 106-112; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 125-128 (dts); Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 120-107; Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 100-125; Sacramento Kings-Washington Wizards 111-125; Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 126-130.

Dalla finale mondiale di Doha a Brooklyn per ilè un attimo. Palcoscenici illustri che diventano ancora più luminosi se a frequentarli è Ibrahimovic. Zlatan ha approfittato dei due giorni e mezzo di libertà concessi da Pioli a Milanello ...Il programma su Sky Sport Uno e Sky SportNEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS (domenica 25 dicembre alle ore 18.00 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna) DALLAS MAVERICKS - LOS ... Ibra, blitz a New York per l’Nba. L’abbraccio con Irving New York, 24 dic. - (Adnkronos) - Spettatore d'eccezione seduto in prima fila al Barclays Center di New York a seguire con grande attenzione la sfida tra Brooklyn e Milwaukee, Zlatan Ibrahimovic non..Lo svedese ha assistito al big match tra Brooklyn e Milwaukee e al termine ha salutato calorosamente la stella dei Nets. Il 26 la ripresa del lavoro a Milanello ...