Vittorio Schiavone sfida la sclerosi multipla a passi di Tip Tap | “Sogno uno show tutto mio”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Io la chiamo la mia benedizione e vi prego di capire che non voglio offendere nessuno con queste parole. Dopo mesi di collera e depressione, ora la vedo così”., performer e ballerino, classe 1989, racconta così la sua esperienza con la, patologia che gli fu diagnostica a soli 20 anni. “Non mi ha bloccato – aggiunge-, ma al contrario mi ha dato la forza di comunicare alle persone con ancora più forza la voglia di emozionarmi e far emozionare”. Un messaggio che parte da un grande uomo, anche se sui social ha scelto lo pseudonimo Colibrì per la sua statura: “Sono basso, ma dotato di una grande forza interiore, sulle caviglie ho tatuato le ali di Hermes il messaggero degli dei, perché credo di essere qui per dare un messaggio: trasformate gli episodi ...