«SPID e Cie potranno essere integrati | ma è impossibile un futuro senza identità digitale»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le parole del sottosegretario Alessio Butti sue Cie – oltre ad aprire un fronte di dibattito sull’impossibilità di rinunciare, ormai all’– hanno comunque fatto riflettere sulla compredi due sistemi di autenticazione. Se, da un lato, la difesa a spada tratta delloviene portata avanti in ragione di numeri e di dati statistici (nel 2022, ad esempio, i processi di autenticazione consono stati oltre 950 milioni, rispetto ai 19 milioni dei processi con Cie), dall’altro c’è uno spazio di riflessione che riguarda il ruolo dei privati nelloe quello che potrebbe fare, invece, lo Stato per quanto riguarda l’identificazionedei cittadini. Per questo, ci è parso interessante il punto di vista espresso da ...

Agenda Digitale

Diversi esperti hanno evidenziato che lanon può sostituire lo. Per usare laoccorre uno smartphone con chip NFC e l'app ufficiale. In alternativa si deve acquistare un lettore da ...Il percorso da seguire, una volta effettuato l'accesso all' area riservata della piattaforma NoiPa con le credenziali quali codice fiscale e password ,, Cns o, è il seguente: "Servizi" ... Chiudere Spid Ma la CIE non può ancora sostituirlo, ecco perché Il Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha dichiarato che lo SPID non deve essere abolito, ma occorre migliorare i servizi offerti.Nel dialogo tra cittadino e pubbliche amministrazioni si va verso la carta di identità elettronica (CIE). Per gli addetti ai lavori il segnale può essere un passo verso la corretta gestione delle riso ...