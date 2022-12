Serena Bortone | l' istante in cui va in onda la gaffe | con l' ospite finisce male

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Doccia fredda per, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, programma quotidiano di Rai 1. A pochi giorni dall'inizio delle festività, gli autori del contenitore, che racconta storie di attualità ed accoglie personaggi dello spettacolo, hanno pensato bene di invitare la Schola Cantorum dell'Accademia Santa Cecilia. Tra un canto natalizio e l'altro, per rendere l'atmosfera più vivace, la giornalista si è avvicinata ai ragazzi per sollecitarli ad intervenire ma l'iniziativa è finita. “Vieni cara”: ha detto lei. “Mi chiamo Riccardo”: ha risposto l'intervistato. In studio è calato il gelo e la figuraccia diha scatenato l'ilarità e lo sdegno del web. Riccardo #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/RJtaToErYG — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 22, 2022 La regola per uscire vivi da una ...

Simon&the Stars , l'astrologo più amato dal web è stato ospite diad Oggi è un altro giorno e ha rivelato l'oroscopo del 2023 di tutti i 12 segni e ha annunciato che il più fortunato del prossimo anno sarà il Toro che sarà al centro di cambiamenti ...Ad Oggi è un altro giorno è stato ospite l'astrologo Simon & the stars che oltre a concedere un'intervista aha rivelato, per brevi stralci, l'oroscopo del 2023 di tutti i 12 segni . Partendo, in base alla sua classificazione, dai Segni Cardinali. ARIETE: Nel 2023 ritrova la capacità di osare ... Serena Bortone a Valerio Scanu: Hai un maglione ridicolo e lui: Ti sei pettinata con un petardo Doccia fredda per Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, programma quotidiano di Rai 1. A pochi giorni ...Ma a Natale non si doveva essere tutti più buoni A quanto pare Serena Bortone e Valerio Scanu non sono ancora nel pieno mood natalizio visto che ieri si sono lasciati andare ad un botta e risposta al ...