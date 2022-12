Sampdoria | tripletta di Montevago | Kaisar battuto 3-0

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lavince e convince, ma soprattutto ritrova i gol contro il Kaysar nell’ultimo test in Turchia. La squadra blucerchiata di Dejan Stankovic vince 3-0 grazie alladiche apre le marcature al 33’, prima di ripetersi nel finale del secondo tempo con altri due sigilli. L’allenatore serbo schiera un 3-4-2-1 con il classe 2003 che resta in campo per 90’. Solo panchina invece per Ciccio Caputo, al centro di diverse voci di mercato. SportFace.

Il tabellino della quarta amichevole del ritiro invernale dei blucerchiati di Stankovic. Sampdoria 3 Kaysar 0 Reti: p.t. 33 Montevago; s.t. 33 e 41 Montevago. Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Murillo (25 s.t. Bereszynski), Colley (25 s.t. Ferrari), Amione (25 s.t. Villa); Léris (25 s.t. Malagrida), Villar (25 s.t. Paoletti), Rincón (25 s.t. Yepes). Al 41' è ancora il giovane attaccante ad andare a segno, tripletta dunque per il classe 2003. Ora la Sampdoria farà ritorno in Italia per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato.