Nitto ATP Finals a Torino | scatta la vendita libera dei biglietti

Ubitennis

Parte oggi, 23 dficembre, la vendita libera, aperta a tutti, dei biglietti e degli abbonamenti per l'edizione del 2023 delleFinals in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023 . I biglietti sono acquistabili online sia all'indirizzo https://tickets.nittoatpfinals.com/ che su Ticket One all'...L'ultimo match tra Nadal e Ruud l'aveva vinto lo spagnolo durante leFinals 2022 in un anno dove aveva già portato a casa il titolo dell'Australian Open e del Roland Garros. E proprio dopo ... Nitto ATP Finals Torino: parte la vendita di biglietti per l’edizione 2023 Parte oggi, 23 dficembre, la vendita libera, aperta a tutti, dei biglietti e degli abbonamenti per l’edizione del 2023 delle Nitto ATP Finals ...I tanti tornei, dagli ITF alle Nitto ATP Finals, la competizione sana e stimolante, lo spirito di squadra. Secondo Mosé Navarra, che segue in ...