In carcere dal 2003 per l'omicidio di due turisti nordamericani, Sobhraj, 78 anni, sarà rilasciato per motivi di salute come ha stabilito la Corte Suprema del. Il tribunale, inoltre, ha ...Sospettato di aver ucciso almeno 20 ragazzi Nel 2004 e nel 2014 era stato condannato a due ergastoli inper aver ucciso una turista americana e una canadese nel 1975. È però sospettato di aver ... Nepal: esce da carcere serial killer della serie The Serpent - Asia Il serial killer francese Charles Sobhraj, che ha commesso diversi omicidi in tutta l'Asia negli anni '70 e ha ispirato la serie Netflix "The Serpent", sarà scarcerato nelle prossime ore. Lo hanno dic ...Il serial killer francese Charles Sobhraj, che ha commesso diversi omicidi in tutta l'Asia negli anni '70 e ha ispirato la serie Netflix «The Serpent», sarà ...