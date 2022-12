Guariniello | la morte di Mihajlovic e le malattie legate alle cure dei calciatori | «Sul doping siamo indietro di 30 anni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il senatore di Forza Italia e presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ha parlato dideiin occasione delladi Sinisaper una leucemia mieloide acuta. Lotito ha anche parlato dei vaccini e dei loro effetti collaterali, anche se sia l’exnatore del Bologna che Gianluca Vialli si sono ammalati prima della pandemia. Le parole di Lotito hanno fatto breccia negli ambienti No vax. Oggi Raffaele, ex procuratore di Torino, parla delle sue indagini della fine degliNovanta sull’abuso di farmaci nel calcio, oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano parla dell’argomento. Suggerendo prima di tutto «cautela a tutti prima di parlare. In questo momento ...