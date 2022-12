Denise Pipitone | condannata la ex pm Maria Angioni | la decisione del giudice

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Colpo di scena nel caso di. Nulla a che vedere col ritrovamento della ragazza ma sull’ex magistrato che ha condotto le prime indagini al momento della scomparsa. Parliamo di, l’ex pm è stataa un anno di reclusione con sospensione della pena. Nella sentenza si fa chiaro riferimento a depistaggi e negligenze nella prima fase dell’indagine sulla scomparsa della bimba di Mazara del Vallo, avvenuta il primo settembre 2004. A condannarla è stato ilmonocratico Giusi Montericcio del tribunale di Marsala: la donna è stata ritenuta colpevole di “false rivelazioni a pubblico ministero”. Il collega dell’accusa aveva chiesto per lail doppio della pena, ma alla fine la Montericcio ha optato per la condanna a 1 anno, ...

