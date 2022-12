Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un tempo esisteva solamente la versionecea, quella da portare sempre con séstrumento di identificazione da parte delle forze dell’ordine (e non solo). Poi, con il passare degli anni, la sua struttura è stata modificata. Non solo per quel che concerne l’aspetto meramente “fisico” e i materiali utilizzati, ma anche per quel che riguarda le suelità. E così, con un decreto ministeriale del 2015, anche in Italia si è passati dalla classica(in formacea) alla: la CIE. LEGGI ANCHE > Problemi di CIE: il caso del lettore NFC In Italia si è arrivati alla modifica dei documenti di identificazione (basati su un Regio Decreto del 1940) nel 2015, dopo anni di dibattito ...