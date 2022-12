Borsa Milano | cauta +0 | 05% con Europa | bene Banco Bpm

Agenzia ANSA

dioggi 23 dicembre: il Ftse Mib positivo in avvio di seduta, in questa che è l'ultima giornata di scambi prima di Natale. L'indice milanese è di poco sopra i 23.813 punti di chiusura di ...Si muove con cautela Piazza Affari (+0,05%) al pari degli altri listini europei (Francoforte +0,14%, Parigi - 0,02%, Londra +0,11%) in attesa dei dati sull'inflazione americana all'indomani del calo ... Borsa: Milano in rialzo con l'energia e utility, male Mps (ANSA) - MILANO, 23 DIC - Avvio contrastato per le Borse europee. Francoforte segna un rialzo dello 0,23%, Parigi cede lo 0,07% mentre Londra ...La borsa svizzera ha iniziato con il segno più la seduta odierna, l'ultima prima della pausa natalizia. Alle 09.20 circa, l'indice principale SMI guadagna lo 0,40% a 10'818,23 punti e quello allargato ...