Amici 22 | la dolorosa confessione di Wax ai suoi compagni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel corso del daytime di ieri, giovedì 22 dicembre, i ragazzi disi sono scambiati alcune lettere scritte in occasione delle festività di Natale. A colpire tutti è stata quella scritta da Wax, per la sua. Vediamo cosa ha detto.

Fanpage.it

... vissuto a causa della rottura improvvisa evoluta dall'ex fidanzata Maddalena, in cui ... Nella lettera che ha deciso di scrivere alla compagna l'allievo di22 le dice: Il ballerino di ...Una tragedianel periodo più doloroso, quello che precede le feste. Sono giorni difficili per la ... Oggi, giovedì 22 dicembre, il funerale Oggi, giovedì 22 dicembre, famigliari,e ... Chiara Rabbi dopo Davide Donadei frequenta un ex cantante di ...