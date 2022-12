Zecchino d' Oro 202 oggi su RAI 1 | a che ora vederlo e le canzoni in gara

(Di giovedì 22 dicembre 2022)su RAI 1 torna lod'Oro, la kermesse canora dedicata ai bambini: ecco quando e a che ora vederla.torna lod'oro, la rassegna canora più amata dai bambini andrà in onda su RAI 1 da giovedì 22 a sabato 24 dicembre alle 17:00. Le prime due puntate della kermesse saranno condotte da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, la finale è affidata a Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione. Ecco cosa c'e' da sapere sulla 65edizione dellod'Oro. In14, interpretate da 17 bambini provenienti da 11 diverse regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che cantano temi importanti e attuali - l'ambiente, la diversità, la famiglia (tra gli autori …

Barbara Mosconi Torna su Rai1 lo "d'" , tradizionale appuntamento con le canzoni dei bambini, stavolta in veste natalizia. Si comincia giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, con Francesca Fialdini e Paolo Conticini a condurre ... Zecchino d'oro 2022: canzoni, divertimento, piccoli interpreti e grandi temi Oggi su RAI 1 torna lo Zecchino d'Oro, la kermesse canora dedicata ai bambini: ecco quando e a che ora vederla."Il mondo alla rovescia" di Maurizio Festuccia è finalista al più importante concorso canoro d'Italia per bambini ...