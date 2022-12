Via della Seta Italia unico Paese G7 ad aderire | primo a uscire? Scrive Ghiretti Ecfr

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corsocampagna elettoralena di quest’anno, il nuovo presidente del Consigliono, Giorgia Meloni, ha espresso una posizione fortemente scettica nei confrontiCina. In modo insolito per un candidato alla carica di premier, ha rilasciato un’intervista alla Central News Agency di Taiwan. Ha inoltre promesso una revisione del programma di investimenti infrastrutturali globaliCina, la Belt and Road Initiative (BRI), per la quale l’ha firmato un memorandum d’intesa nel 2019 – una decisione che considera un “grande errore”. La coalizione di governona è composta da Fratelli d’, partito di destra di Meloni, dalla Lega di Matteo Salvini e da Forzadi Silvio Berlusconi. I tre partiti ...