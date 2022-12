Venezia | Antonelli | «Ci manca la convinzione giusta»

Leggi su calcionews24

Le parole di Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, sulla stagione della squadra arancionera in Serie B Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato a Il Gazzettino. PAROLE – «Cinque sconfitte nei nostri mezzi, non riusciamo a trovare continuità totale: spero che la squadra si convinca presto delle sue potenzialità, l'organico è ricco di alternative e dobbiamo saper sfruttare le nostre qualità. Questo è uno dei campionati più duri e difficili che io ricordi. Il mercato? Ritengo che in questo momento non sia giusto parlarne: qualcosa faremo, ma con Vanoli ci siamo dati appuntamento a dopo Santo Stefano per fare il punto della situazione».