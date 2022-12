Ultime Notizie Roma del 22-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale dei letti incontra B nello studio della casa bianca nella sua prima visita all’estero dall’inizio del conflitto gli Stati Uniti vogliono una pace giusta si cura il presidente americano siamo con voi al vostro fianco gli ucraini con il loro coraggio solo un ispirazione per il mondo Muti nel definire la guerra il conflitto non è finito sottolinea quindi il presidente ucraino che ricorda so volta anche una pace giusta è quella con nessun compromesso sulla sovranità diverse le novità Nella Manovra arriva la proroga dello Smart Working solo per i fragili spuntano la stretta il reddito il bonus psicologico aumenta e diventa permanente Ma ci sono anche i voucher per il night club si autorizza la caccia ai cinghiali in città queste misure al termine dei lavori della commissione bilancio ...