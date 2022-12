Serie D | la Caronnese crolla a Carate | in forse il futuro di Moretti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Pesante ko esterno per lache perde quasi senza combattere aBrianza contro una Folgore che corre il triplo. Rossoblù mai in partita nel corso dei 90 minuti e non si escludono nelle prossime 24 ore riflessioni anche sulla panchina di Simoneche nel dopo-gara non ha rilasciato dichiarazioni.graziata a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Laaccusa il gol, Corbo si divora il 2 - 0 con un tiro a botta sicura dal cuore dell'area di rigore, ma il raddoppio arriva poco dopo col colpo di testa vincente di Bernacchi su corner. ...... nel turno infrasettimanale, valido per il diciassettesimo turno del girone B diD , i ...Real Calepina 18 Seregno ( - 2 punti) 18 Città di Varese 16 Breno 12 _________________________... Calcio serie D, per la Caronnese è notte fonda Serie D, Caronnese sconfitta 3-0 in casa della Folgore Caratese: ora il futuro di mister Moretti potrebbe essere segnato ...CARONNO PERTUSELLA – Sabato pomeriggio, nella sfida di serie D tra Caronnese e la capolista Lumezzane (vittoria dei bresciani per 3-1), una bella iniziativa voluta dal club di Caronno ...