Mattarella | “Dalle Forze Armate contributo a stabilità e pace nel mondo”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA – “La presenza così ampia nelle missioni all’estero sottolinea come l’operato delledia un grandeallae allanel”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai militari italiani e ai vertici dellein videocollegamento con il comando operativo vertice interdove era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto per i tradizionali auguri di Natale ai nostri militari. Il capo dello Stato quest’anno non ha potuto partecipare direttamente all’incontro presso la sede del Covi perchè ancora positivo al Covid: “Voglio esprimere rammarico per questa modalità singolare di collegamento e per la mia mancata presenza lì, per ...