Juve | i tifosi dedicano uno striscione a Gianluca Vialli | ' Vinci questa battaglia'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Unodedicato aè apparso sulle inferriate dell' Allianz Stadium. Ibianconeri hanno voluto dedicare un pensiero all'ex bomber, ricoverato da qualche giorno in una ...

Tuttosport

Questo regalo sotto l'albero rischia di fare andare di traverso aisia il panettone che l'... Larischia una multa , la trattenuta dei proventi delle coppe o l'esclusione dalla Champions. ...Uno striscione dedicato a Gianluca Vialli è apparso sulle inferriate dell' Allianz Stadium. Ibianconeri hanno voluto dedicare un pensiero all'ex bomber, ricoverato da qualche giorno in una clinica a Londra: "Vialli uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero" , la frase ... Vialli, maxi striscione dei tifosi della Juve: “Uomo vero, vinci questa battaglia" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juventus muove più di qualche dubbio su Paul Pogba, con Jeda che invece non ha dubbi: le parole dell'ex calciatore sul fuoriclasse ...