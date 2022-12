Highlights Slask-Trento 80-57 | Eurocup 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilcon glidi80-57, match valido per la nona giornata di. Mai in partita i ragazzi di Dal Molin, in balia degli avversari fin dal primo quarto.continua a faticare lontano dalla BLM Group Arena; prima vittoria invece per i polacchi, che restano comunque all’ultimo posto del girone. Di seguito le immagini salienti dell’incontro. SportFace.