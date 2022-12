Fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra | fermato un 21enne

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono originari della Sicilia i due giovanissimi trovati morti in un'abitazione nel nord dell': la polizia indaga sulle cause dell'omicidio

La Repubblica

Dueitaliani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby - on - Tees, ... Nino Calabrò e Francesca Di Dio erano entrambi. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei ...Messina. Due corpi senza vita sono stati trovati un'abitazione di Thornaby - on - Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del NorthYorkshire. Le vittime sono due italiani. Si tratta di Nino ... Trovanti morti in Inghilterra due fidanzati siciliani, fermato un uomo Una coppia di fidanzati è stata trovata morta alle 14 di ieri all'interno di un'abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire. Si tratta ...Una coppia di fidanzati è stata trovata morta alle 14 di ieri all'interno di un'abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del NorthYorkshire. Si tratta ...