Covid | in Cina farmaci razionati | anche l' ibuprofene introvabile È ansia collettiva

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato L'impennata di casi da- 19 in, che si sta diffondendo dalle città più grandi alle vaste aree rurali, spaventa l'Organizzazione mondiale della sanità, che si è detta 'molto preoccupata' per l'ondata di contagi ...L'India, un paese di 1,3 miliardi di abitanti, ha allentato le sue restrizioni contro ilall'... Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione per la crescita dei casi in, ...Si profila all'orizzonte una “guerra dei noli” A ventilare l'ipotesi di un prossimo conflitto nel mercato delle tariffe di trasporto marittimo containerizzato è Sea-Intelligence, società specializzat ...Le versioni locali di Tylenol (paracetamolo) e Advil (ibuprofene) sono quasi impossibili da ottenere nelle farmacie di tutto il paese. Anche in India allerta per nuove varianti ...