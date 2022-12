Conte | parlamentari non prendano soldi da Stati stranieri

(Di giovedì 22 dicembre 2022) "Iitaliani sono già ben retribuiti dagli italiani e debbono perorare esclusivamente l'interesse nazionale. Non devono fare i consulenti o i promoter per Paesi che non siano il nostro. ...

Agenpress

Sarò più chiaro: molto semplicemente inon devono più ricevere né un euro né prestare ... Così Giuseppe, Presidente del Movimento 5Stelle, in un'intervista al settimanale TPI. . 22 ...... la presidente di Fratelli d'Italia e premier Giorgia Meloni ai suoiche ha incontrato ... tranquillizzerei" . "Assolutamente sì". Il vicepremiere e ministro degli Esteri Antonio ... Conte: “Stop all’aumento degli stipendi dei parlamentari dal 2025” Per Giuseppe Conte "i parlamentari italiani sono già ben retribuiti dagli italiani e debbono perorare esclusivamente l'interesse nazionale. Non devono fare i consulenti o i promoter per Paesi che non ..."I parlamentari italiani sono già ben retribuiti dagli italiani e debbono perorare esclusivamente l'interesse nazionale. Non devono fare i consulenti o i promoter per Paesi che non siano il nostro. (A ...