Alessandro Siani al Creberg | posticipata la data dello spettacolo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bergamo. Ladel nuovodell’attore e regista napoletano, “Extra libertà live tour”, prevista per il 16 febbraio 2023 alTeatro di Bergamo, è stataal 27 marzo 2023. I biglietti già acquistati per il 16 febbraio 2023 rimangono validi per la nuova. Loha debuttato nei giorni scorsi a Salerno e nei prossimi mesi toccherà diverse città italiane. I biglietti sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati e alla biglietteria delTeatro, al prezzo, compreso di prevendita, di 69,00 euro per il primo settore; 57,50 euro per il secondo settore e 46,00 euro per il terzo settore. “Libertà” – racconta...