AEW | Miro è sparito dai radar perché non ha voluto perdere un match | e Lana…

(Di giovedì 22 dicembre 2022), conosciuto come Rusev in WWE, è stato messo alla porta da Stamford dopo discutibili scelte di booking, ed è poi passato alla AEW per raggiungere nuovi e più esaltanti traguardi. Ci sono state molte speculazioni sulla situazione diin AEW,quest’anno non è stato utilizzato molto e sua moglie, CJ Perry, precedentemente nota come Lana, ha spinto i fan a ipotizzare un suo ritorno in WWE.non lotta da quando lui, Darby Allin e Sting hanno sconfitto The House of Black a All Out di settembre e, come riportato in precedenza, è pronto a tornare negli show televisivi. Sebbene la AEW gli abbia presentato delle proposte, non gli sono piaciute e le ha rifiutate, quindi la AEW lo ha tenuto lontano dalla televisione fino al raggiungimento di un punto d’incontro a livello creativo. Dave Meltzer ha ...

Zona Wrestling

All - Atlantic Championship Fatal 4 Way : PAC batte, Malakai Black & Clark Connors Primo titolo inper PAC che si laurea All - Atlantic Champion al termine di un grande Fatal 4 Way. La ...InterimWorld Heavyweight Championship Match: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi All - Atlantic Championship Match: PAC vsvs Malakai Black o Penta Oscuro vs Tomohiro IshiiWomen's World ... AEW: Miro ancora in attesa di una chance A lot has changed since Maxwell took those all-important steps towards being the first of said chosen ones to life the AEW World Championship. But the nature of MJF's Diamond-Ring-assisted victory ...Gli FTR ed i The Gunns si sono finalmente scontrati in un match durante l'ultima puntata di AEW Dynamite: ecco cosa è successo.