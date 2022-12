Velma | svelata la data di uscita dello spin-off di Scooby-Doo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La piattaforma streaming HBO Max ha rivelato ladidella serie comica animata-off di-Doo., lo-off di-Doo, arriverà su HBO Max a gennaio. Nelle ultime ore, lo streamer ha infatti rivelato che la serie arriverà sul piccolo schermo il 12 gennaio 2023. Un primo teaser trailer diè stato diffuso lo scorso ottobre al Comic Con di New York, con Mindy Kaling che presta la sua voce aDinkley. "Sembrava che non fosse mai stato fatto prima", ha dichiarato la Kaling, come riportato da ComicBook, a proposito della serie "Ci sono così tanti cartoni animati per adulti che io e Charlie amiamo: Rick e Morty, Harley Quinn, che sono show …