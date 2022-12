Spid | il Governo chiarisce | “Non va disperso ma migliorato”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma – “Non c’è nessuna intenzione di disperdere l’esperienza e il patrimonio innovativo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (), ma la volontà di migliorarlo e farlo evolvere per creare un modello italiano di identità digitale”. A chiarirlo è il sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica Alessio Butti. “L’identità digitale è il perno della cittadinanza digitale e deve essere gestita direttamente dallo Stato, come richiesto dalla disciplina europea. Un cambiamento necessario nel segno della modernità e della semplificazione della vita dei cittadini” spiega Butti, assicurando che “il processo di razionalizzazione delle identità digitali proseguirà in maniera aperta e condivisa, dialogando con tutti gli attori coinvolti”. (Fonte: Adnkronos)

Il Sole 24 ORE

Per ora, ilprende tempo , dunque nessun addio allo, perlomeno non adesso. Insomma, Palazzo Chigi corregge il tiro e riformula il "piano" che dovrà passare da una "valutazione concordata ...Identità digitale non in discussione, ma ilvuole un solo strumento Caos sullo Spid: per ora rimane e il governo prende tempo (Adnkronos) – “Non c’è nessuna intenzione di disperdere l’esperienza e il patrimonio innovativo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (Spid), ma la volontà di migliorarlo e farlo evolvere per cr ...(Teleborsa) - Nelle ultime ore tiene banco il "caso" Spid in scia alle dichiarazioni del sottosegretario con delega all'Innovazione, Alessio Butti, sulla volontà di "spegnerlo" e relativa ...