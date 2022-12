(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è dire laper la costruzione deldientro due”. Lo ha annunciato il ministro Matteo, intervenendo in videocollegamento con la convention ‘Noi, il Mediterraneo’. “Alla Sicilia costa di più non avere ilche averlo –– lo faremo, secondo studi. Il collegamento stabile farebbe risparmiare 140 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica”. “Abbiamo le regioni Sicilia e Calabria che sono d’accordo, come anche il Governo e l’Europa –– e se c’è qualche professionista del no, per me avrà poso. Chino aldire no al lavoro e al futuro. Io conto di lasciare il mio ...

Adnkronos

"Il mio obiettivo è di posare la prima pietra per la costruzione deldientro due anni". Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento con la convention 'Noi, il Mediterraneo'. "Alla Sicilia costa di più non avere il...... le vicende di Scotellaro si dividono tra realtà e verosimiglianza, come nella prima puntata quando vediamo il famigeratosullo stretto didiventato realtà, salvo poi crollare perché la ... Ponte Messina, Salvini: 'Entro due anni posa prima pietra, non c'è spazio per chi dice no' (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è di posare la prima pietra per la costruzione del Ponte di Messina entro due anni”. Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento con ...Palermo - 'L'obiettivo non è mettere la prima pietra del ponte entro 4 anni, ma entro due anni. Se c'è qualche professionista del no, io vado dritto. Chi dice no, dice no al lavoro, al futuro, all'inn ...