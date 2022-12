Polina Kochelenko | si indaga per omicidio per la morte dell’ex modella diventata addestratrice di cani

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non un incidente, ma un. È questa l’ipotesi su cui lavoravano gli inquirenti di Pavia per ladi, ex, criminologa edi, morta senza vita in una roggia a San Giorgio Lomellina (Pavia) nell’aprile 2021. La madre della donna già a maggio sosteneva che quello che era avvenuto alla fine non poteva essere chiamata “fatalità” e che la figlia era stata uccisa. In un primo momento si riteneva che la 35enne fosse annegata (in pochi centimetri di acqua, ndr) nel tentativo di salvare uno dei suoicon cui stava camminando. Ora sipervolontario.era scomparsa la sera del 16 aprile del 2021. Il giorno ...

