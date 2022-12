Nuoto | Gregorio Paltrinieri campione del mondo dalla corsia 1 nei 1500 sl | una cavalcata da fenomeno – VIDEO

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Mi quotavano a 26 e me la sono presa“.ha scritto con spirito battagliero e la sua infinita classe l’ennesimo capitolo di una storia infinita. Il titolo mondiale deistile libero mancava dal 2017 a Budapest (Ungheria) e il carpigiano sempre nella Duna Arena ha aggiornato la voce “ori mondiali vinti”. L’ha fatto sbaragliando la concorrenza, partendo a bomba come solo lui sapeva fare. Il quarto posto della Finale degli 800 sl non l’aveva affatto soddisfatto e così, gestendo il turno di qualificazione,1 è partito per unasull’acqua su tempi da 29? e nulla ogni 50 metri. Sorpresi Bobby Finke, Florian Wellbrock e Mykhailo Romanchuk che, forse, avevano già dato per morto Greg dopo il legno delle 16 vasche. In questa gara la versione “uomo ...