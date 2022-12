Manovra | ecco tutte le novità - Il testo arriva ora alla Camera

Il Sole 24 ORE

Leggi Anche, passa per errore emendamento da mezzo miliardo ma i fondi non ci sono Leggi Anche: nuova stretta al Reddito di cittadinanza, soppressa la norma sui Pos - Mercoledì il Cdm, giovedì testo in Aula e venerdì la fiducia Smart working Per i lavoratori fragili il lavoro agile, sia ...Grazie a un emendamento allafinanziaria approvato in commissione Bilancio non solo il ...i beni che rientrano nel bonus mobili: librerie. credenze. cassettiere. letti. scrivanie. comodini. Manovra, ecco cosa cambia: dallo smart working alle pensioni al bonus mobili Diverse le novità nella Manovra dove arriva la proroga dello smart working solo per i fragili, spunta una nuova stretta al reddito, il bonus psicologo aumenta e diventa permanente. Ma ci sono anche i ...Con un emendamento di FdI alla manovra si apre alla possibilità di mangiare anche i cinghiali che verranno cacciati in città, ovviamente dopo analisi igenico sanitarie sulle carcasse. Buon appetito!