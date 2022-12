Lombardia | Lucchini | ' 14 mln per inclusione persone con provvedimenti giudiziari'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Nuove misure per l'dellesottoposte adell'autoritàa. Lo ha stabilito la Giunta della Regionesu proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena. La dotazione finanziaria è complessivamente di 14 milioni di euro. Di questi, 9 milioni sono del programma regionale Fondo sociale europeo. Gli altri 5 milioni arrivano dall'istituto di cassa delle ammende del ministero di Giustizia a fronte della presentazione dei rispettivi progetti regionali. "Con l'approvazione di questa delibera -spiega Elena- intendiamo sviluppare un programma di interventi integrati per favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali. Puntiamo, in ...

Lombardia Notizie Online

... Claudia Terzi, Elena, Stefano Bruno Galli. Invece, Fabio Rolfi , assessore all'agricoltura della, dovrebbe correre come sindaco di Brescia. L'assist alla candidatura di Letizia ...La Giunta di Regione, su proposta dell'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena, ha approvato il nuovo bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio - ... Giovani in condizioni di disagio, Lucchini: 7 milioni per il sostegno Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Nuove misure per l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Lo ha stabilito la Giunta della Regione Lombardia su ...Il Pd conta di calare un nuovo asso dopo Pregliasco nella lista di Majorino: un nome della società civile come capolista dem ...