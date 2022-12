Kate Moss con i capelli rosa per Marc Jacobs

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Instagram@agency Un revival nostalgico, un déjà vu che riporta la mente agli Anni ’90:ha i, di nuovo. Protagonista della nuova campagna, la supermodella sfoggia una vitaminica chioma-fucsia. Una tonalità inaspettata, certo, ma che ha il sapore di un dolcissimo throwback. Abituati a vederla con i suoi iconicibiondi, non è facile ricordare cheaveva già sperimentato il. E, si dà il caso, in una nuance davvero molto simile a quella scelta per, di cui è la nuova musa. Era il 1994, quando una giovanissimasfilò ...

Vogue Italia

Alcune delle icone del cinema prese come esempio sono state: Francoise Hardy, Jane Birkin, Stéphane Audran, Brigitte Bardot,e la Nouvelle Vague francese. Oltre ai film di e Claude Chabrol .Poi la scoperta choc sul suo papà La sorella disi ubriaca e si fa tatuare 'amante' in faccia. Poi si pente: 'Meglio non bere troppo' Il racconto di Anna Clara Rios L'episodio risale allo ... Kate Moss, i capelli rosa per Marc Jacobs a 20 anni da Versace e Chanel Kate Moss tinge i capelli di rosa per la nuova campagna Resort di Marc Jacobs per il 2022/23, rispolverando la sfumatura del 1998 ...Si tratta di un deja vu. Kate Moss con i capelli rosa l'abbiamo già vista. E rivista, e rivista. Il fatto di ritrovarcela così, pretty in pink protagonista della nuova campagna di Marc Jacobs, ha una ...